“Mi sono davvero spaventato, non me l’aspettavo minimamente: stavo andando a velocità limitata, anche perché sabato (18 gennaio, ) pioveva e sapevo dei rischi”. Parole di, Bruno F., il conducente della Peugeot 107 rimasto coinvolto nell’incidente. “ All’inizio ho addirittura pensato di aver sbandato senza accorgermene e di aver preso qualsiasi altra cosa, ho capito dopo che si trattava del pavè ” ha proseguito, sottolineando quanto sia stata importante la bassa velocità di crociera per evitare danni più gravi. Ci sembra quasi un film già visto. Anzi, è un film già visto. Da quel che abbiamo appreso da alcuni esponenti di ATM, più che un film si potrebbe definire quasi una serie tv a puntate: ci hanno rivelato, infatti, che tanti sono i casi simili a questo, accaduti quasi settimanalmente. Di certo non pensiamo si possa risolvere il problema in pochi giorni, non è per questo che ne stiamo raccontando due episodi in modo consecutivo. La nostra volontà, però, è quella di lanciare un allarme importante. Ci siamo resi conto che i problemi principali con il pavè vi sono principalmente sulla via Lodovico il Moro. Avvicinandosi al centro, nelle zone di Porta Genova e della Darsena (anche nei tratti non sottoposti ad Area C) infatti, il rischio di incidenti cala perché la manutenzione è più accurata. È giusto trattare le centinaia di veicoli, guidati da milanesi e da cittadini dei comuni della Grande Città, come cittadini di serie B?

