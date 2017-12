Il grande pavè milanese colpisce ancora. Ne parlavamo giusto la scorsa settimana, quando vi avevamo raccontato dell’incidente accaduto ad un ragazzo di Corsico. Stavolta è toccato ad un altro ragazzo, di Trezzano sul Naviglio. Nella notte tra sabato 18 e domenica 19, infatti, Bruno F. stava procedendo con la sua Peugeot 107 rossa sull’ormai celebre via Lodovico il Moro, all’altezza del Cavalcavia don Milani, quando un altro masso del pavè ha fatto da ostacolo. La velocità era bassa (circa 30/35km/h), come per il fatto di cronaca raccontato settimana scorsa, ma abbastanza alta per creare i presupposti dell’incidente e ricostruire l’oramai usuale quadretto da legare a questo particolare manto stradale: grosso spavento, airbag scoppiati, difficoltà del conducente nel gestire l’autovettura e colpo di frusta per le persone che si trovavano all’interno. Nella Peugeot si trovavano altre tre persone e ancora una volta è andata bene: non ci sono state ferite particolari e a fare da padrone è stato lo spavento. La macchina, però, ha subito danni importanti, seppur non paragonabili a quelli dell’Alfa Romeo di settimana scorsa: parabrezza rotto, profilo sulla sinistra rovinato, semiasse a rischio. Questa volta, perlomeno, non è stato necessario l’intervento della Polizia Locale, visto che l’auto è riuscita a ripartire, senza creare particolari disagi alle altre autovetture e alla linea 2 del tram.

