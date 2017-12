Lo ha scovato mentre apriva il proprio bar in via Solari, proprio sotto la saracinesca, ha chiamato la polizia locale che a sua volta ha chiesto l'intervento dell'Enpa. È stato così soccorso stamani un serpente, un elaphe guttata albina di poco più di 40 cm di lunghezza, che, una volta portata presso la sede della associazione e posizionata su un tappetino termico, si è prontamente ripresa. "È il secondo rettile che soccorriamo nella stessa zona in un periodo relativamente breve" dichiara Ermanno Giudici Presidente e capo nucleo delle Guardie Zoofile dell'Enpa di Milano "nel mese di ottobre infatti, siamo intervenuti per il rinvenimento di un pitone albino. Forse qualcosa non funziona correttamente nelle condizioni di custodia degli animali e chiediamo che siano attivati dei controlli". "È di oggi la notizia che il Comune di Milano ha istituito un nucleo della Polizia Locale che sarà specializzato nella tutela degli animali: una importante decisione, da tempo sollecitata da Enpa – sottolinea l'ente protezione animali –, che plaude alla concretizzazione di questa idea. .

