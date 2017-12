Un profilo come tanti, pieno dei luoghi comuni della rete. Ma anche delle foto di due bellissimi figli. Cosa mai avrà provocato il corto circuito nella testa di Gianni D’Agostino ? La rabbia per il posto di lavoro perso può spingere a premeditare un omicidio? E di privare i propri figli dell’affetto della nonna per un pugno di gioielli? Anche gli inquirenti sono rimasti sconcertati dalle confessioni della coppia che ha ucciso rispettivamente la mamma e la suocera, e proprio sul profilo facebook sono apparsi gli insulti e le invettive dei parenti e degli amici di Termoli, la città di origine della famiglia. Così scrive la cognata a Daniela Albano : “Mi fai schifo, ti auguro di marcire in galera, mi vergogno di essere tua cognata e di avere un fratello così” . E ancora “Non so davvero se preferirei che tu marcissi li dentro oppure vederti uscire presto. Ogni giorno esce un pezzo di verità e mi fai sempre più ribrezzo: sei davvero imbarazzante! Se solo torno indietro con i ricordi a quando eravamo più piccole non riesco davvero a capacitarmi di quanto sei cambiata e di che schifo di essere sei diventata, che delusione per quei genitori che ti guardano da lassù e che vergogna sarai per quelle povere creature che per colpa tua chissà come cresceranno… Anche se a questo punto mi viene da dire che forse e me lo auguro troveranno persone migliori” . Durissimo anche il commento di un amico di Gianni sul suo profilo: “non ci sono commenti, sono rimasto senza parole Gianni per quella cazzata che avete fatto tu e tua moglie... vergognatevi povera signora nn voglio neanche immaginare come vi siete divertiti... MOSTRI MOSTRI dovete morire senza acqua e senza mangiare...” . Dal profilo di Daniela pochi messaggi e qualche sogno, come quello che rivela la sua passione per il gioco d’azzardo: “…che domani si lavora… che palle! Quando vivrò di qualcosa di sostanzioso faccio un bel winforlaif (Win for life, ). Non so come si scrive a non prendetemi in giro se l’ho scritto male. 6mila euro per 20anni quella sì che è una bella vincita. Buonanotte a tutti. Ciaoo” . Più presente della compagna Gianni, in cui monta progressivamente la rabbia per la situazione personale dopo la perdita del posto di lavoro. Ne ha per tutti, soprattutto per i politici, e condivide a ripetizione post principalmente tratti dal profilo facebook “Le perle di un pirla”. Gli piacciono Anna di Marzo, i Frozen Soul, i film dell’orrore e la pagina non ufficiale che appoggia il Movimento a Cinque Stelle di Beppe Grillo ..

