Sei arrivato a casa. “Sorrisi, sguardi, musica, arredamento, profumi e sapori familiari, cibi come secondo le vecchie ricette siciliane.” ( Adrienn ) “Involtino caldo d'amore tutto dorato di passione, il suo ripieno ti porta nel mare siciliano, il sapore delle alici abbinate alle spezie di quella terra ti fiondano in quell’isola”. ( Antonio P ) “Quando assaggi questa pasta con le sarde, riscopri i sapori e i profumi della bella Sicilia" ( M.Luisa ) “Il sapore di un vero arancino siciliano”. ( Antonio C ) “Un brindisi con il nero d’Avola per brindare al compleanno di Luca e poi… la pasta con le sarde fatta con il giusto pomodoro”. E poi? Si balla in compagnia. ( Lucia ) “Finalmente si canta!” Aiutati dal karaoke; ma dopo, “si riprende a mangiare!!!” ( Luca ). Fotografare questi piatti è come mangiar due volte ( Daniels ).

Ragazzi è la trama del buon gusto, con protagonista in cucina, Mamma Rosa e la simpaticissima Bogna, mentre in sala l’ottimo padrone di casa, Roberto. Un reality girato al ristorante il Veliero di via Garibaldi 13, a Corsico. Via Garibaldi? Da quella sera è la via della pasta con le sarde. Per non perdere il gusto, rifaccio il numero 02 4472492: “Pronto Roby! Siamo in tre, ci vediamo giovedì a pranzo, avvisa mamma Rosa!” .

