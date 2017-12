Lunedì 27 gennaio prossimo si celebrerà la “Giornata della Memoria” , riconosciuta grazie all’adesione del Parlamento Italiano ad una proposta internazionale sul tema, con l’approvazione della Legge 211 del 20 luglio 2000. Tanti sono gli eventi organizzati nei Comuni della Grande Città, in programma nel week-end che sta per iniziare: da Corsico a Buccinasco, da Cesano Boscone ad Assago, sino a Trezzano sul Naviglio. Quest’ultima, con un piccolo grande asterisco da apporre: se infatti negli altri Comuni è stato concesso il Patrocinio delle amministrazioni comunali, non si può dire lo stesso per quella trezzanese, vista la decisione (francamente inspiegabile) di negarlo, presa dal Commissario Giuseppa Scaduto . Ecco tutti gli appuntamenti.TREZZANO SUL NAVIGLIO Domenica 26 gennaio, alle ore 10 , presso il Centro Sportivo Giacinto Facchetti di via C. Salerno, andrà in scena l’evento “L’indifferenza. Prima e dopo l’olocausto”. Interverrà Giuseppe Valota, Presidente dell’ANED (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti) di Sesto San Giovanni, figlio di Guido, deportato nel marzo 1944 e deceduto il 6 aprile 1945 nella città austriaca di Steyr, durante una marcia di trasferimento a piedi, Vienna-Mauthausen. Presenzierà il Presidente ANPI Trezzano, Daniela Roman.CORSICO Sabato 25 gennaio, alle ore 21 , presso il “Saloncino La Pianta” di via Leopardi, 7, andrà in scena “Storie, Canti, Musiche per diverse Memorie diverse Deportazioni”, un Concerto-Recital a cura di “CANTOSOCIALE”.BUCCINASCO Lunedì 27 gennaio, alle ore 21 , presso l’Auditorium Fagnana di via Tiziano, 7, verrà proiettato lo spettacolo “Ausmerzen, Vite indegne di essere vissute”, di Marco Paolini. CESANO BOSCONETriplo appuntamento in questo caso. Si parte sabato 25 gennaio , con l’evento “La musica nei campi di concentramento”, organizzato dalla docente di educazione musicale Claudia Vanzini presso la “Casa della musica” di via Matteotti. Con l’occasione, ci sarà anche l’incontro per gli alunni delle scuole cesanesi, con il partigiano Giancarlo Muscatelli di Corsico. Si replica domenica 26 gennaio, alle ore 17 , sempre presso la “Casa della musica” di via Matteotti.Ultimo appuntamento lunedì 27 gennaio, alle ore 21 , presso la “Sala delle carrozze” di Villa Marazzi, in via Dante Alighieri, 47. Andrà in scena il dibattito dal titolo “La shoah a Milano, i luoghi del terrore nazifascista”. Interverranno: Sandro Lopez, storico e membro della Comunità ebraica; Angela Persici, presidente dell’Istituto pedagogico della resistenza; Roberto Sforni, ricercatore e membro della Comunità ebraica; Claudia Vanzini, docente di educazione musicale.ASSAGO Lunedì 27 gennaio, alle ore 21 , presso la Sala Castello del Centro Civico di Assago, verrà proiettato il film “Pane, pace e libertà 1943-1945” di Domenico Calopresti. Seguirà un dibattito, condotto da Sergio Fogagnolo, studioso della Resistenza.GAGGIANO Venerdì 24 gennaio, alle ore 20 , presso il "Circolo La Novella 73 di via Carroccio 73, si terrà un buffet (costo 15€), al quale seguirà la proiezione del docu-film "A5405 Nedo Fiano" di Aurelio Citelli. Introdurrà Maria Angela Bonas (Presidente ANPI Gaggiano). interverranno: Emanuele Fiano, Sergio Slavazza, Aurelio Citelli. Coordinatrice della serata: Bruna Brembilla.

