Possiamo comprendere quanto non sia bello trovarsi la mattina sacchi di pattume aperti in piena notte e lasciati in giro. Comprendiamo un po’ meno la modalità di intervento per trovare una soluzione. Che si obblighino i cittadini a sveglie forzate all’alba per esporre la pattumiera mi sembra qualcosa di assolutamente fuori da ogni logica. Chi rispetterà mai questa direttiva? Chi controllerà che questa venga recepita e rispettata? Personalmente, vivendo in un condominio, potrei tranquillamente archiviare la questione con il solito “non è problema mio”. Ma il problema c’è e ci sentiamo di invitare l’Amministrazione ad un ripensamento. Il rischio è, altrimenti, che si tratterà della delibera meno recepita della storia corsichese…

Andrea Demarchi.

Leggi tutte le notizie su "Il Giornale dei Navigli"

Edizione digitale